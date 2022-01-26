Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский, проходивший сборы с «Зенитом», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию вокруг нынешних игроков питерского клуба Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого.

- Азмун не почувствует штраф от «Зенита» за самовольное подписание контракта с «Байером». Сейчас для футболистов миллион – это как для нас тысяча. Занимаются любимым делом и получают огромные деньги. Каждый день им обеспечивают все условия и обмундирование. Их отлично кормят, они летают частными рейсами. Когда я сам играл, мы о таком даже не мечтали. У меня была запись в трудовой книжке «инструктор по спорту».

Ракицкий? Он мне нравится, и я бы на месте «Зенита» оставил его в команде. У него маленькая скорость? Зато есть большой опыт. Центральный защитник должен быть мудрым. Понабрали кучу бразильцев – вот пусть они больше забивают и компенсируют недостатки в обороне. Ракицкий не отлынивает от работы, он хороший и качественный защитник. Кем «Зенит» его заменит в центре обороны? Дзюбой, что ли?