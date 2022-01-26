Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обедзинский: «Азмун не почувствует штраф от «Зенита»: для футболистов миллион – как для нас тысяча» эксклюзив

26 Января 2022 • 19:31 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский, проходивший сборы с «Зенитом», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию вокруг нынешних игроков питерского клуба Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого.

- Азмун не почувствует штраф от «Зенита» за самовольное подписание контракта с «Байером». Сейчас для футболистов миллион – это как для нас тысяча. Занимаются любимым делом и получают огромные деньги. Каждый день им обеспечивают все условия и обмундирование. Их отлично кормят, они летают частными рейсами. Когда я сам играл, мы о таком даже не мечтали. У меня была запись в трудовой книжке «инструктор по спорту».

Ракицкий? Он мне нравится, и я бы на месте «Зенита» оставил его в команде. У него маленькая скорость? Зато есть большой опыт. Центральный защитник должен быть мудрым. Понабрали кучу бразильцев – вот пусть они больше забивают и компенсируют недостатки в обороне. Ракицкий не отлынивает от работы, он хороший и качественный защитник. Кем «Зенит» его заменит в центре обороны? Дзюбой, что ли?

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Ракицкий Чемпионат России Сердар Азмун РПЛ Владимир Обедзинский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Января
19:42 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо назвал главную причину перехода игрока в «Зенит»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Понсе рассказал о сроках своего восстановления
18:17 · Россия. Премьер-лига
Деспотович больше не интересен «Химкам»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Бывший вратарь ЦСКА завершил карьеру и заявил, что хочет спасти мир от Армагеддона 1
16:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Сутормина рассказал, как повлияет на его клиента приход Адамова
15:59 · Россия. Премьер-лига
Гайч не вернётся в ЦСКА
14:59 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Урала» Мишкич злорадствовал над партнёрами после победы Хорватии над Россией
13:55 · Россия. Премьер-лига
Комбаров: «Спартак» не много потеряет от ухода Хендрикса»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Краснодара» Назаров продолжит карьеру в Чехии
12:41 · Россия. Премьер-лига
Кашшаи возглавил судейский комитет в Болгарии
12:34 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил о запуске криптовалюты $FCSM 2
12:12 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо мог перейти в «Рому» или «Аякс», но выбрал «Зенит»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Хендрикса подтвердил переход игрока из «Спартака» в «Фейеноорд» 1
11:37 · Россия. Премьер-лига
Бубнов считает, что Азмун может помешать «Зениту» стать чемпионом
10:52 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, мог ли Фонсека возглавить «Краснодар»
Все новости
Рекомендуем