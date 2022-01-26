Брат на брата и другие интересные противостоянии в истории футбола

Футбол богат разными историями противостояний. Месси и Роналду долгое время противостояли друг другу в рамках Ла Лиги. Вероятно, это противостояние долго будут вспоминать как одно из самых невероятных в истории футбола. Возможно, совсем скоро аргентинец и португалец сыграют друг с другом в одной команде или же их пути разойдутся по разным лигам.

Но в начале карьеры великого Криштиано, имя Роналдо ассоциировалось с другим футболистом – Луисом Назарио, более известным как «Зубастик». Разница в возрасте между игроками составляет всего 8 лет. Вот если бы бразилец так же следил за собой, как португалец, то вероятность их более частого противостояния возросла бы. А так они встретились всего один раз – в рамках благотворительного матча, организованного Луишем Фигу в 2005 году. Португалец был ещё только восходящей звездой, а бразилец уже в полноправном статусе звезды отметился двумя забитыми мячами в той игре. О том, какие ещё интересные противостояния были в истории футбола, – в этой статье.

Одними из самых интересных противостояний зачастую становились «братские матчи». И если на уровне клубов таких историй можно вспомнить очень много (Туре, Айю, Бендер, Де Йонг, Милито, Алтынтоп, Невил, Фердинанд, Каннаваро, Куман, Барези, Кержаков), то на международном уровне есть несколько запомнившихся историй. Прежде всего – братья Боатенг, которые встретились по разные стороны баррикад в 2010 году, когда на чемпионате мира Кевин Принс, выступавший за Гану, противостоял Жерому, защищавшему цвета Германии. Любопытно, что у братьев общий отец из Ганы, но матери у футболистов разные, правда, обе немки. В историческом матче всё решил точный удар Озила, но каждая из сборных осталась довольна, оформив выход из группы.

Подобный случай повторился в 2016 году, когда в рамках чемпионата Европы встретились братья Джака: Гранит, выступавший за Швейцарию, и Таулянт – за Албанию. История их семьи заслуживает отдельной книги или сценария для кинофильма. Родители, выходцы из Косово, стремились покинуть страну, собираясь это сделать уже очень давно, но тюремный срок отца семейства за участие в антикоммунистических демонстрациях отдалял мечту. Сбежали в Швейцарию… Спокойная жизнь и рождение Таулянта, а через полтора года и его младшего брата Гранита подтвердил правильность выбора. Оба прошли все юниорские и молодёжные сборные Швейцарии, но вызов в главную команду получил более талантливый Гранит. Таулянт после долгих раздумий решил выступать за свою историческую родину. Через 23 года они встретились на футбольном поле, а мать, облачённая в цвета каждой из сборных, болела за своих сыновей. Швейцария победила 1:0, но разве братьям Джака было до этого дело?! Они ещё долго обменивались мнением об историческом для всего мирового футбола матче после его завершения.

Отметим, что ещё есть третий брат, Агон Джака, который выступает за скромную «Малишева» из Косово. Если он сыграет за национальную сборную этой страны, да ещё и встретиться в матчах со своими братьями, то семья Джака может войти в историю с самым невероятным достижением! В нашей стране также недавно состоялось интересное противостояние. Михаил Кержаков в роли голкипера «Зенита» противостоял Александру – наставнику «Нижнего Новгорода». Братья соперничали между собой в роли игроков четырежды, ровно столько же сыграли вместе, но впервые столкнулись, будучи на разных позициях. «Зенит» победил, но оба брата позитивно разговаривали друг с другом после матча. Соперничество заканчивается с финальным свистком, как и переживания матерей, которым невероятно сложно в таких матчах…

Константин Лицин