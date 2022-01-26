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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Урала» Мишкич злорадствовал над партнёрами после победы Хорватии над Россией

26 Января 2022 • 14:59 Комментировать
Урал
...
Пюник
Через 0 ч. -31 мин.

Полузащитник «Урала» Даниел Мишкич поделился воспоминаниями о матче квалификации к ЧМ 2022 между сборными России и Хорватии. Игрок рассказал, что после победы хорватов он долго злорадствовал над партнёрами, и даже поставил на аватарку общего чата хорватский флаг.

«Я сразу начал прикалываться над одноклубниками, в общем чате поставил на аватарку хорватский флаг. Но это все нормально, мы все шутили над этим», – заявил Мишкич в интервью с Metaratings.

Напомним, что в том самом матче между Россией и Хорватией победу одержали балканцы благодаря автоголу Фёдора Кудряшова. Для выхода на ЧМ россиянам в той игре было достаточно сыграть вничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Даниэль Мишкич
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УРАЛ ПЮНИК
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