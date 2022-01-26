Комбаров: «Спартак» не много потеряет от ухода Хендрикса»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением по поводу назревающего ухода полузащитника Йоррита Хендрикса в роттердамский «Фейеноорд».

«Спартак» не много потеряет от ухода Хендрикса. В последнее время он вообще не играл. Зачем иностранец, который сидит на лавке? Мне кажется, он и сам этим недоволен», - поведал Дмитрий в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса».

Сегодня утром агент Хендрикса подтвердил, что Йоррит покинул расположение «Спартака» и отправился на медосмотр в «Фейеноорд». Стороны оформят арендное соглашение до окончания текущего сезона.