«Байер» не хочет ждать лета и готов купить Азмуна – названа сумма, предложенная «Зениту»

Леверкузенский «Байер» рассчитывает на приезд нападающего «Зенита» Сердара Азмуна этой зимой, а не по окончании сезона. Такой информацией поделился в своем твиттер-аккаунте инсайдер Патрик Бергер.

Журналист сообщает, что «фармацевты» готовы заплатить чемпиону России два-три миллиона евро, чтобы подписать иранца в январе и не дожидаться лета. Эта сделка напрямую зависит от будущего Лукаса Аларио, которого «Байер» может продать в ближайшие дни. «Зенит» пока никак не отреагировал на появившуюся информацию.

На минувшей неделе был анонсирован переход Азмуна в «Байер». Иранец заключил с немцами контракт до 2027 года.