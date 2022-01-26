Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Байер» не хочет ждать лета и готов купить Азмуна – названа сумма, предложенная «Зениту»

26 Января 2022 • 13:45 Комментировать

Леверкузенский «Байер» рассчитывает на приезд нападающего «Зенита» Сердара Азмуна этой зимой, а не по окончании сезона. Такой информацией поделился в своем твиттер-аккаунте инсайдер Патрик Бергер.

Журналист сообщает, что «фармацевты» готовы заплатить чемпиону России два-три миллиона евро, чтобы подписать иранца в январе и не дожидаться лета. Эта сделка напрямую зависит от будущего Лукаса Аларио, которого «Байер» может продать в ближайшие дни. «Зенит» пока никак не отреагировал на появившуюся информацию.

На минувшей неделе был анонсирован переход Азмуна в «Байер». Иранец заключил с немцами контракт до 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Байер Леверкузен Сердар Азмун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Января
13:55 · Россия. Премьер-лига
Комбаров: «Спартак» не много потеряет от ухода Хендрикса»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Краснодара» Назаров продолжит карьеру в Чехии
12:41 · Россия. Премьер-лига
Кашшаи возглавил судейский комитет в Болгарии
12:34 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил о запуске криптовалюты $FCSM 1
12:12 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо мог перейти в «Рому» или «Аякс», но выбрал «Зенит»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Хендрикса подтвердил переход игрока из «Спартака» в «Фейеноорд» 1
11:37 · Россия. Премьер-лига
Бубнов считает, что Азмун может помешать «Зениту» стать чемпионом
10:52 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, мог ли Фонсека возглавить «Краснодар»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Бауэр сменил «Уфу» на клуб из Швейцарии официально
09:13 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» готовится к уходу одного из легионеров
08:52 · Россия. Премьер-лига
Глушаков предложил Жиркову переманить Азмуна в «Химки»
08:34 · Россия. Премьер-лига
«Уэска» решила вернуть Гайча в ЦСКА 2
00:24 · Россия. Премьер-лига
«Давай в дубль «Зенита»: Жирков отправил сообщение Азмуну 1
25 Января
23:40 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Fan ID нужно обсудить с фанатами, а их поставили перед фактом, всю эту историю нужно отложить на год»
23:35 · Россия. Премьер-лига
Лесовой приступил к тренировкам на сборах «Динамо» – он не играл с августа
Все новости
Рекомендуем