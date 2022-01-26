Экс-защитник «Краснодара» Назаров продолжит карьеру в Чехии

Экс-защитник «Краснодара» Евгений Назаров, который является выпускником академии «быков», переехал в чешский чемпионат. Как информирует клубная пресс-служба, новым местом работы 24-летнего исполнителя стал «Богемианс-1905».

Стоит отметить, что к чешскому коллективу Назаров присоединился в статусе свободного агента. В первой части текущего сезона защитник выступал за вторую команду «Краснодара». Он принял участие в шести матчах первенства ФНЛ, в которых получил четыре желтые карточки.

Для Евгения это не первый опыт выступления в чемпионате Чехии. Ранее в его карьере был «Теплице».