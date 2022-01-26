Кашшаи возглавил судейский комитет в Болгарии

Бывший арбитр Виктор Кашшаи, ранее руководивший департаментом судейства РФС, получил новую работу. 46-летний венгр трудоустроился в футбольном союзе Болгарии, заняв пост главы судейского комитета. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Срок действия соглашения между сторонами не разглашается, однако, по данным СМИ, контракт рассчитан на полтора года.

Напомним, что Кашшаи работал в РФС с января 2020 по сентябрь 2021 года. 13 сентября было официально объявлено о прекращении сотрудничества с венгром.