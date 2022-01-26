«Спартак» объявил о запуске криптовалюты $FCSM

Московский «Спартак» посредством официального клубного сайта отрапортовал о том, что начинает сотрудничество с крупной блокчейн-платформой в индустрии спорта и развлечений Socios.com. Также был анонсирован запуск клубной криптовалюты – фан-токена $FCSM.

Отмечается, что «красно-белые» стали первым российским футбольным клубом, получившим цифровой актив. По мнению клуба, это поможет фанатам влиять на жизнь любимой команды.

Болельщикам, купившим токены, будет открыт доступ к маркетинговым решениям «Спартака». Кроме того, они будут получать эксклюзивные предложения и призы от клуба.