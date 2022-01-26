Клаудиньо мог перейти в «Рому» или «Аякс», но выбрал «Зенит»

Бразильский легионер петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал, каким клубам отказал ради перехода в российский гранд.

«Были предложения от «Ромы» и «Аякса», слышал про вариант с «Лейпцигом». Но Зенит был очень решителен - и все остальные варианты отпали», - передает слова хавбека Sports.ru.

24-летний игрок перешел в «Зенит» из «Брагантино» летом прошлого года. За его трансфер чемпион России заплатил бразильскому клубу 12 миллионов евро. Питерцы заключили с легионером долгосрочный контракт до середины 2026 года.

В текущем сезоне Клаудиньо провел 12 матчей в Премьер-лиге, забил семь голов и отдал два ассиста.