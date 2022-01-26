Агент Хендрикса подтвердил переход игрока из «Спартака» в «Фейеноорд»

Полузащитник Йоррит Хендрикс действительно переходит из московского «Спартака» в роттердамский «Фейеноорд». Об этом заявил представитель голландского хавбека Фулько ван Куперен.

В беседе со Sport24 агент подтвердил, что его клиент покинул расположение российского клуба и вскоре пройдет медосмотр для «Фейеноорда». Если все пройдет успешно, стороны заключат арендный договор с опцией последующего выкупа.

В нынешнем сезоне Йоррит не являлся игроком основного состава «народной команды». Полузащитник поучаствовал в 11 поединках во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.