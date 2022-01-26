Бубнов считает, что Азмун может помешать «Зениту» стать чемпионом

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов отреагировал на новость о скором уходе из петербургского «Зенита» нападающего Сердара Азмуна. Иранец официально договорился с «Байером», ряды которого пополнит летом.

В интервью Sportbox эксперт заявил, что уход Азмуна – огромная потеря для «сине-бело-голубых». Также Бубнов предполагает, что иранец теперь может играть не в полную силу, из-за чего у московского «Динамо» возрастут шансы опередить «Зенит» в борьбе за чемпионский титул.

На счету Азмуна семь голов в 15 матчах текущего розыгрыша РПЛ. Питерцы опережают «Динамо» на два очка после 18 туров.