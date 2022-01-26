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Агент рассказал, мог ли Фонсека возглавить «Краснодар»

26 Января 2022 • 10:52 Комментировать

По сведениям СМИ, руководство «Краснодара» рассматривало кандидатуру Паулу Фонсеки на пост рулевого команды, однако в итоге выбор был сделан в пользу немца Даниэля Фарке. По этому поводу высказался футбольный агент Марко Абреу, представляющий интересы португальского тренера.

«Мы не контактировали с «Краснодаром». Возможен ли вариант с работой в России? Нет, до конца сезона Паулу никого тренировать не будет», - передает слова агента «РБ Спорт».

Последним местом работы Фонсеки была «Рома», которую он покинул по завершении минувшего сезона. До переезда в Италию Паулу несколько лет тренировал донецкий «Шахтёр».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Паулу Фонсека
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