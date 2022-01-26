«Уфа» посредством своего официального твиттер-аккаунта отрапортовала об уходе футболиста. Ряды команды покинул 30-летний австрийский защитник Мориц Бауэр. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию.

Пресс-служба клуба поблагодарила игрока за совместную работу и пожелала ему успехов в дальнейшей карьере.

В составе «Уфы» австриец провел 16 поединков в РПЛ, отметившись двумя результативными передачами.

Примечательно, что Мориц недолго оставался без команды. Защитник перебрался в швейцарский чемпионат, подписав однолетнее соглашение с клубом «Серветт».