«Спартак» готовится к уходу одного из легионеров

Голландский легионер Йоррит Хендрикс покинул расположение московского «Спартака» на тренировочном сборе в Дубае, рапортует «РБ Спорт».

По сведениям источника, полузащитник отправился к себе на родину для оформления перехода в роттердамский «Фейеноорд». В ближайшее время Йоррит пройдет медицинский осмотр, после чего заключит контракт с клубом.

Хендрикс пополнил ряды «красно-белых» в январе 2021 года, но так и не смог стать игроком основного состава. В первой половине текущего розыгрыша российской Премьер-лиги голландец провел восемь поединков, в которых получил две желтые карточки.