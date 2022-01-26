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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» готовится к уходу одного из легионеров

26 Января 2022 • 09:13 Комментировать

Голландский легионер Йоррит Хендрикс покинул расположение московского «Спартака» на тренировочном сборе в Дубае, рапортует «РБ Спорт».

По сведениям источника, полузащитник отправился к себе на родину для оформления перехода в роттердамский «Фейеноорд». В ближайшее время Йоррит пройдет медицинский осмотр, после чего заключит контракт с клубом.

Хендрикс пополнил ряды «красно-белых» в январе 2021 года, но так и не смог стать игроком основного состава. В первой половине текущего розыгрыша российской Премьер-лиги голландец провел восемь поединков, в которых получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Йоррит Хендрикс
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