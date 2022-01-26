Глушаков предложил Жиркову переманить Азмуна в «Химки»

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков хотел бы видеть нападающего Сердара Азмуна в своей команде. Опытный игрок обратился к Юрию Жиркову, ранее выступавшему за «Зенит», с призывом переманить экс-одноклубника в «Химки».

«Юрий Валентинович, зови его к нам», - прокомментировал Денис шутку Жиркова о возможном переводе Сердара в дублирующий состав петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что Азмун договорился о переезде в леверкузенский «Байер» по окончании нынешнего сезона. Спустя некоторое время выяснилось, что иранец сдал положительный тест на COVID-19. Это не понравилось руководству «Зенита», которое рассматривает вариант ссылки форварда в дубль за нарушение медицинского регламента.