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«Уэска» решила вернуть Гайча в ЦСКА

26 Января 2022 • 08:34 Комментировать

В Испании недовольны игрой аргентинского нападающего Адольфо Гайча, правами на которого владеет московский ЦСКА. По сведениям AS, «Уэска», за которую форвард выступает в аренде, намерена досрочно разорвать договор с футболистом и вернуть его в российский клуб.

На днях «Уэска» пополнилась новым нападающим – Дарио Поведой из «Хетафе». В клубе решили сделать ставку на этого игрока, а не на Гайча. Боссы клуба больше не желают сотрудничать с аргентинцем.

Адольфо был арендован летом прошлого года. С того момента он принял участие в 18 поединках за свой нынешний клуб, в которых забил всего один мяч и сделал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Уэска Адольфо Гайч
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