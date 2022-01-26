«Уэска» решила вернуть Гайча в ЦСКА

В Испании недовольны игрой аргентинского нападающего Адольфо Гайча, правами на которого владеет московский ЦСКА. По сведениям AS, «Уэска», за которую форвард выступает в аренде, намерена досрочно разорвать договор с футболистом и вернуть его в российский клуб.

На днях «Уэска» пополнилась новым нападающим – Дарио Поведой из «Хетафе». В клубе решили сделать ставку на этого игрока, а не на Гайча. Боссы клуба больше не желают сотрудничать с аргентинцем.

Адольфо был арендован летом прошлого года. С того момента он принял участие в 18 поединках за свой нынешний клуб, в которых забил всего один мяч и сделал две голевые передачи.