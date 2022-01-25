Белоус: «Fan ID нужно обсудить с фанатами, а их поставили перед фактом, всю эту историю нужно отложить на год»

Футбольный менеджер и функционер Юрий Белоус высказался о том, что нужно делать с Fan ID, и что лучше было бы все объяснить болельщикам клубов, прежде чем что-то делать.

«Все эти вещи нужно было обсуждать с активистами фанатов. Они обязаны были все им объяснить. А получилось так, что болельщиков поставили перед фактом. Надо с уважением отнестись к претензиям болельщиков и отложить на год всю эту историю», - цитирует Юрия Викторовича «РБ Спорт».

Функционер считает футбол не только спортивным соревнованием, но и еще развлекательным, а в связи со сложившейся ситуацией, футбол может серьезно потерять в рейтингах, если не начать что-то предпринимать. Белоус так же считает, что вся эта система неудобная. Сам менеджер не против Fan ID и готов простоять целый час, что бы получить паспорт, но видит проблему в том, что если сразу несколько человек хотят пойти на футбол, получение паспорта может отнять очень много времени, так как каждому понадобится Fan ID.