Несмотря на запрет регистрации новичков, «Химки» находятся в поисках ещё одного нападающего

Аутсайдер российской Премьер-лиги «Химки» намерены до конца трансферного окна усилить команду новым форвардом. Такими планами в разговоре с ТАСС поделился член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

«Нам нужен нападающий, в этом направлении мы двигаемся, но пока какой-то конкретики нет», - заявил чиновник, добавив, что эта позиция является проблемной.

Отметим, что на данный момент «Химках» запрещено регистрировать новых футболистов из-за задолженностей. Впрочем, Терюшков назвал эту проблему лишь вопросом времени. «D две недели все решим. Работа в этом направлении продолжается», - подытожил представитель команды.