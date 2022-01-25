Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым оценил переход Данилы Пруцева из «Крыльев Советов» в стан «красно-белых», а также поделился ожиданиями от ближайшей активности «Спартака» на трансфером рынке.

«Однозначно, трансфер Пруцева в «Спартак» удивил. Команда играет в Лиге Европы, поэтому соглашусь с тем, что ждали легионера. Данила - игрок интересный и перспективный. Понятно, что агент тут работал хорошо. Это трансфер на перспективу. Но зачастую бывает, что берут игрока, которого никто не знает, а он заиграет. Вот Кофрие взяли, его никто не знал, а сейчас он стал полноценным игроком «красно-белых».

Пруцев - интересный и умный игрок. Но для сегодняшнего уровня «Спартака», для его амбиций ему ещё, объективно, рановато. Если перспективный футболист не будет играть, то о нём все забудут, вот за это страшно. Судя по последним играм, Осинькин не доверял Пруцеву.

Конечно, «Спартаку» нужны усиления ещё. Команда вышла в плей-офф Лиги Европы. Нужны игроки, которые выступали за сборные, играли на европейском уровне. «Спартак» способен тратить такие же деньги, как «Зенит», на покупку игроков, я уверен. «Краснодар» не имеет такой возможности, но при этом они берут игроков, которые выступали на хорошем уровне. Потом их продают, например. То есть, клуб не работает в ущерб себе. «Спартак» должен укрепляться игроками-сборниками. Нужно смотреть на игроков сборных Швеции и Дании, например. Там хороший уровень. Не думаю, что там зашкаливает сумма трансфера. Мы же не говорим о звёздах мирового уровня. Федун, как мне кажется, упускает момент селекции. Пока лучшее приобретение за последнее время - Мозес. Промес был ещё раньше. Жиго тоже, на мой взгляд, оправдал себя. За всех этих игроков была заплачена немаленькая сумма. Но все они показывают уровень и приносят пользу команде. Причём когда Промес уходил, «Спартак» ничего не проиграл с финансовой точки зрения. Так что селекция сейчас у них проигрывает.

Было время, когда Кузяев не мог себя найти, он искал клуб. «Спартак» мог заинтересовать его. Конечно, нужно отдать должное академии «красно-белых», оттуда ребята проявляют себя неплохо. Но если «Спартак» ставит себе серьёзные задачи, то он должен укрепляться. С их финансированием они могут это позволить. Игроки берутся, но селекционные проблемы есть. Будем смотреть, что будет дальше. Ещё месяц до чемпионата, так что трансферы, которые удивят, ещё могут быть. Сложно завлечь игроков в Россию. Но у «Краснодара» получается. Но в Москву тоже можно. Думаю, что громкий трансфер ещё будет. Я не думаю, что бюджет «Аталанты» больше чем у «Зенита» того же. Но при этом «Аталанта» находит очень сильных футболистов, привлекает их», - сказал Деменко.