Белоус: Смолов иногда играет в ущерб команде, это не потеря для «Локомотива»

Известный футбольный менеджер Юрий Белоус высказался касательно перехода нападающего Фёдора Смолова в «Динамо». Эксперт заявил, что не считает подобный расклад событий какой-то проблем для бывшего клуба форварда.

«Смолов не был лучшим футболистом «Локомотива». Федя — умелый и мастеровитый парень. Вопросов с этим не возникает. Но то, что он играет иногда в ущерб команде, сомнений нет. Я не думаю, что для «Локомотива» это большая потеря», - приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Также специалист добавил, что с приходом новых руководителей столичная команда может занять статус середняка внутреннего первенства. Он усомнился в новом векторе развития, который подразумевает покупку молодых игроков и их дальнейшую перепродажу за большие деньги.