​«Ростов» сделал заявление на фоне слухов о президенте клуба

«Ростов» на страницах своего сайта опубликовал заявление. Клуб решил развеять все слухи о том, что Арташес Арутюнянц может покинуть должность президента «Ростова». В заявлении говорится, что эта информация из СМИ не соответствует действительности.

В настоящий момент «Ростов» ведёт подготовку ко второй части сезона. После восемнадцати сыгранных туров чемпионата России сезона 2021/2022 «жёлто-синие» располагаются на четырнадцатой позиции в турнирной таблице.

Ближайший официальный матч «Ростов» проведёт 27 февраля. В рамках чемпионата России команда будет на своём поле играть против «Крыльев Советов».