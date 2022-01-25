​Дедушка Адамова: «Контракт был согласован и с «Зенитом», и с «Локомотивом»

Арсен Адамов перешёл из «Урала» в «Зенит», хотя интерес к нему проявлял и «Локомотив». Хайдар Алханов, дедушка 22-летнего защитника, дал комментарий по поводу переговоров.

По словам Алханова для «РБ Спорт», у Адамова были согласованные контракты и с «Локомотивом», и «Зенитом». Дедушка футболиста заявил, что накануне в московском клубе никто не выходил на связь, поэтому сторона игрока решила, что «железнодорожники» не хотят или не могут закрывать сделку.

Напомним, что «Зенит» заплатил за Арсена Адамова 5 миллионов евро. Именно эта сумма была прописана в контракте игрока с «Уралом» как отступные выплаты.