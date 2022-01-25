​В «Арсенале» ответили на вопрос о возможном подписании Деспотовича

Тульский «Арсенал» относят к тем клубам, которые проявляют интерес к Джордже Деспотовичу. На вопрос по поводу слухов ответил Гурам Аджоев, являющийся руководителем клуба из Тулы. Впрочем, конкретных ответов он не дал.

«Я ничего не знаю об этом», - так Аджоев ответил на вопрос sport24 о том, может ли Деспотович стать игроком «Арсенала».

При этом Аджоев не стал говорить, что слухи ложные, отделавшись фразой «не знаю».

Как известно, в «Рубине» не рассчитывают на Джордже Деспотовича и готовы отпустить его бесплатно. На прошлой неделе серб был отправлен из основной команды казанцев в дубль.