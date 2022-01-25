Уткин прокомментировал уход Арутюнянца из «Ростова»

Василий Уткин прокомментировал новость об уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента «Ростова». Бывший комментатор выразил мнение, что в чемпионате России нет смысла обсуждать борьбу за выживание.

«Как и всегда, в чемпионате России не имеет смысла обсуждать борьбу за выживание. Потому что за сезон всегда одна-две команды если не обанкротятся, то инвестора потеряют», – написал Уткин у себя в телеграм-канале.

Отметим, что в данный момент «Ростов» находится на 14 месте в чемпионате России. От 15 места, на котором располагается «Уфа», ростовчан отделяет два пункта. Вторая половина сезона РПЛ стартует в конце февраля.