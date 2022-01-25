Арутюнянц не уйдёт с должности президента «Ростова»

Информация об уходе Арташеса Арутюнянца с должности президента «Ростова» не подтвердилась. Функционер продолжит работу в клубе. Журналист Константин Алексеев, который делился информацией о причине уходе Арутюнянца, принёс извинения за неточные данные в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс».

Напомним, что «Ростов» на текущий момент располагается на четырнадцатой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги России, то есть в зоне переходных игр. По ходу первой части сезона «жёлто-синие» дважды меняли главного тренера.

Сезон в чемпионате России возобновится в конце февраля.