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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Названа причина, по которой Арутюнянц уходит с должности президента «Ростова»

25 Января 2022 • 17:48 Комментировать

Во вторник появилась информация о том, что Арташес Арутюнянц покинет должность президента «Ростова». «Спорт-Экспресс» выяснил причину, по которой функционер решил уйти из клуба. По данным источника, Арутюнянц принял такое решение из-за невыполненных обещаний руководителей региона по вопросам финансирования клуба. Арутюнянцу было сложно содержать «Ростов» самому, поэтому у клуба накопились долги.

Напомним, что «Ростов» после первой части чемпионата России располагается в зоне переходных игр – на четырнадцатой позиции в турнирной таблице. От зоны прямого вылета команду отделяют всего лишь два зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Арташес Арутюнянц
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