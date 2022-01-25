​Названа причина, по которой Арутюнянц уходит с должности президента «Ростова»

Во вторник появилась информация о том, что Арташес Арутюнянц покинет должность президента «Ростова». «Спорт-Экспресс» выяснил причину, по которой функционер решил уйти из клуба. По данным источника, Арутюнянц принял такое решение из-за невыполненных обещаний руководителей региона по вопросам финансирования клуба. Арутюнянцу было сложно содержать «Ростов» самому, поэтому у клуба накопились долги.

Напомним, что «Ростов» после первой части чемпионата России располагается в зоне переходных игр – на четырнадцатой позиции в турнирной таблице. От зоны прямого вылета команду отделяют всего лишь два зачётных балла.