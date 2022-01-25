В ближайшее время Арташес Арутюнянц покинет должность президента «Ростова». Об этом рассказывает телеграм-канал «ФК Ростов Столица Юга». Какими-либо подробностями информация не дополняется.

«Ростов» провалил первую часть чемпионата России – после восемнадцати сыгранных туров команда располагается только на четырнадцатой позиции в турнирной таблице, то есть в зоне переходных игр. По ходу первой части сезона ростовчане дважды меняли главного тренера: Юрий Сёмин менял Валерия Карпина, а Юрия Сёмина – Виталий Кафанов.

Чемпионат России возобновится в конце зимы. «Ростов» 27 февраля проведёт домашний матч против «Крыльев Советов».