В Италии появилась информация о том, что нападающий Эсекель Понсе в обозримом будущем может сменить «Спартак» на «Венецию». Комментарий на этот счёт для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал спортивный директор итальянского клуба Маттиа Колауто.

«Да, мы знаем этого футболиста, но мы никогда не углублялись ни в какие переговоры. На данный момент нет никаких переговоров и обсуждений по этому игроку», - высказался Колауто.

В сезоне 2021/2022 Эсекель Понсе провёл за «Спартак» 11 матчей. В них аргентинец забил четыре гола и отдал один голевой пас.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Эсекеля Понсе в 7 миллионов евро.