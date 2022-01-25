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​Директор «Венеции» прокомментировал слухи об интересе к форварду «Спартака» Понсе эксклюзив

25 Января 2022 • 17:16 Комментировать

В Италии появилась информация о том, что нападающий Эсекель Понсе в обозримом будущем может сменить «Спартак» на «Венецию». Комментарий на этот счёт для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал спортивный директор итальянского клуба Маттиа Колауто.

«Да, мы знаем этого футболиста, но мы никогда не углублялись ни в какие переговоры. На данный момент нет никаких переговоров и обсуждений по этому игроку», - высказался Колауто.

В сезоне 2021/2022 Эсекель Понсе провёл за «Спартак» 11 матчей. В них аргентинец забил четыре гола и отдал один голевой пас.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Эсекеля Понсе в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Венеция Эсекель Понсе трансферы футбола - зима 2022
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