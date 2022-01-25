​Максименко и Кофрие вернулись в строй в «Спартаке»

Голкипер Александр Максименко и защитник Максимилиано Кофрие возобновили занятия в общей группе «Спартака». Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба.

В последнее время на сборе в ОАЭ Максименко и Кофрие работали индивидуально.

«Спартак» в настоящий момент готовится ко второй части сезона. Первый официальный матч в 2022 году команда Паоло Ваноли проведёт 26 февраля. Соперником «красно-белых» будет ЦСКА. Игра пройдёт на «Открытие Арене» и стартует в 19:00 по московскому времени.

После 18 сыгранных туров чемпионата России «Спартак» располагается лишь на девятой позиции в турнирной таблице.