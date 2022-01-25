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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шатов заявил, что наслаждается футболом и без денег

25 Января 2022 • 16:48 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» Олег Шатов заявил, что отсутствие зарплаты не мешает ему получать удовольствие от футбола. Напомним, что сейчас футболист находится на сборах  «Урала». Если Шатову удастся впечатлить тренерский штаб, то команда в скором времени заключит с ним контракт.

На вопрос о своём финансовом положении Шатов ответил: «Ничего, я без зарплаты уже нахожусь три месяц. Это мне не мешает получать искреннее удовольствие от футбола». Эти слова футболист произнёс во время интервью на «Матч ТВ».

Отметим, что последним клубом Шатова являлся казанский «Рубин», за который футболист провёл 3 матча в этом розыгрыше чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Шатов
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