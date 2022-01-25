Эсекель Понсе в ближайшее время может покинуть «Спартак». По данным TuttoMercatoWeb, интерес к 24-летнему аргентинскому нападающему проявляет клуб Серии А – «Венеция».

Стоит сказать, что «Венеция» в настоящий момент борется за сохранение прописки в элите итальянского футбола. После 22 сыгранных матчей команда располагается прямо над зоной вылета.

Эсекель Понсе в этом сезоне провёл за «Спартак» 11 матчей. В них аргентинец отметился четырьмя результативными ударами.

В своё время Эсекель Понсе уже выступал в Италии. Он был игроком «Ромы», но за основу так ни разу и не сыграл, скитаясь по арендам.