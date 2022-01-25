Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Понсе может сменить «Спартак» на клуб Серии А слухи

25 Января 2022 • 16:29 Комментировать

Эсекель Понсе в ближайшее время может покинуть «Спартак». По данным TuttoMercatoWeb, интерес к 24-летнему аргентинскому нападающему проявляет клуб Серии А – «Венеция».

Стоит сказать, что «Венеция» в настоящий момент борется за сохранение прописки в элите итальянского футбола. После 22 сыгранных матчей команда располагается прямо над зоной вылета.

Эсекель Понсе в этом сезоне провёл за «Спартак» 11 матчей. В них аргентинец отметился четырьмя результативными ударами.

В своё время Эсекель Понсе уже выступал в Италии. Он был игроком «Ромы», но за основу так ни разу и не сыграл, скитаясь по арендам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Венеция Эсекель Понсе трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Января
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Максименко и Кофрие вернулись в строй в «Спартаке»
16:48 · Россия. Премьер-лига
Шатов заявил, что наслаждается футболом и без денег
16:29 · Россия. Премьер-лига
​Понсе может сменить «Спартак» на клуб Серии А слухи
15:50 · Россия. Премьер-лига
«Фиорентина» не отпустила своего защитника в «Краснодар»
15:39 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о состоянии травмированных игроков «Зенита»
15:15 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, сколько миллионов Адамов будет зарабатывать в «Зените» каждый месяц 1
14:58 · Россия. Премьер-лига
Ерохин прокомментировал хет-трик в ворота «Жилины»
14:57 · Россия. Премьер-лига
​Семак оценил игру Дзюбы в центре обороны
14:45 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Зенита» высказался о ситуации с Азмуном – сообщалось, что игрока могут сослать в дубль
14:39 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» предложил Ракицкому новый контракт
14:34 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» использовал идею из скандального ролика ЦСКА при представлении Адамова видео
14:21 · Россия. Премьер-лига
​Известны условия перехода Мелкадзе из «Спартака» в «Сочи»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Петржела оценил перспективы Адамова в «Зените»
13:42 · Россия. Премьер-лига
​Okko Sport покажет матчи «Динамо» на сборах
13:38 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Зенит» готов потратить на покупку Алберто
Все новости
Рекомендуем