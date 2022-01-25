​Так работать нельзя: «Зенит» и «Барселона» показали негативные примеры

Когда до истечения контракта между игроком и клубом остаётся менее шести месяцев, зачастую создаётся специфическая ситуация. Вот Сердар Азмун, например, решил не ждать и уже сейчас подписал предварительный контракт с «Байером». А вот Усман Дембеле, похоже, до сих пор не определился с будущим, и «Барселона» решила отстранить его от игр. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает по поводу таких историй с разных точек зрения.

Правила ФИФА

Для начала давайте посмотрим, что о таких ситуациях говорят правила ФИФА. Футболист, действующий контракт которого истекает через полгода или раньше, имеет право свободно вести переговоры с другими клубами. При этом футболист имеет право подписать предварительный контракт с новым клубом.

Стоит сказать, что ФИФА регулирует только международные трансферы, то есть это правило не попадает под ситуации, когда игрок переходит из одного клуба в другой в рамках одной страны. Здесь внутренние правила ассоциаций обычно запрещают подписывать предварительные контракты так рано из-за потенциального конфликта интересов.

Как видим, Сердар Азмун воспользовался правилом ФИФА и уже нашёл себе новый клуб на новый сезон. «Зенит» в этой ситуации никак не мог помешать иранскому нападающему.

Пример Азмуна

Как правило, клубы стараются не доводить дело до ситуации, когда футболист выходит на последние полгода своего контракта. В интересах клуба либо раньше продать игрока, либо раньше договориться с ним о пролонгации договора. Если не произошло ни того, ни другого, клуб оказывается в неблагоприятном положении. Во-первых, клуб с большой долей вероятности потеряет игрока бесплатно. Во-вторых, игрок может договориться с другим клубом и уже быть не настолько мотивированным в оставшейся части сезона. Можно сколько угодно говорить о том, что футболисты – профессионалы, и всё такое, но психологический фактор тоже имеет вес.

С 1 июля станет действовать контракт Сердара Азмуна с «Байером». С одной стороны, иранец закрыл вопрос со своим будущим и может сосредоточиться на второй части сезона с «Зенитом». С другой стороны, уровень мотивации форварда может снизиться из-за того самого психологического фактора. Посмотрим, как получится на деле, но это всего лишь один пример из множества.

Пример Дембеле

Игрок основной обоймы с истекающим контрактом есть и в «Барселоне», но там ситуация иная. В клубе публично заявили, что Усман Дембеле должен найти себе новый клуб уже в январе, поскольку продлевать контракт он не хочет. Более того – Дембеле отстранили от игр команды. Позиция «сине-гранатовых», заключающаяся в том, что клубу нужны только преданные игроки, понятна. Но насколько это честно по отношению к Дембеле? Контракт футболиста рассчитан до 30 июня, и ограничивать его право на труд за отказ подписать новый контракт – это не совсем правильно, даже если сторона француза предъявляет завышенные требования по пролонгации трудового соглашения.

Есть контракт до 30 июня, и его должны исполнять обе стороны. Едва ли там прописаны санкции за отказ подписать новый договор. Отстранение же от игр – это самые настоящие санкции. Если игрок решил уходить летом, то он имеет на это полное право. А «Барселона» своими действиями усложняет жизнь Дембеле. Если он не будет играть в ближайшие месяцы, трудоустроиться летом будет сложнее.

Кстати говоря, Ассоциация футболистов Испании уже успела поддержать Усмана Дембеле в этой истории.

«Продление контракта требует согласия обеих сторон, и это соглашение должно быть оформлено без каких-либо внешних условий, ограничивающих свободу игрока», - говорится в заявлении ассоциации.

Как избежать проблем

Пожалуй, единственным способом избежать подобных проблем для клубов и футболистов является решение вопросов по контракту заранее, не откладывая дело в долгий ящик. Но, как видим, получается это не всегда. В таком случае можно более чётко прописывать контракты, указывая в них сроки, до которых футболист обязан озвучить своё решение – хочет он продлить контракт (и на каких условиях) или настроен уходить. Например, если трудовой договор истекает в июне, игрок может сообщать клубу своё решение в начале декабря предыдущего года, чтобы клуб мог выработать план действий ещё до того, как игрок получит право на переговоры и подписание предварительного договора с кем-то другим. Отстранение же игрока от матчей при действующем контракте выглядит не менее некрасиво, чем требование игроком высокой зарплаты в условиях финансовых проблем.

Что касается ситуации с предварительными контрактами, то вряд ли можно придумать более оптимальный механизм, чем тот, который есть сейчас. Разве что сократить срок с полугода до нескольких месяцев, но в таком случае у игрока может не хватить времени на осуществление сделки, и количество свободных агентов вырастет. Всё-таки процесс переговоров порой сложнее, чем может показаться. Так что лучшее решение – решать всё загодя. А работать так, как «Зенит» и «Барселона», однозначно нельзя.