Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о заявлении фанатов ростовской команды о том, что они будут бойкотировать матчи команды из-за внедрения Fan ID.

- Как вы отреагировали, когда узнали, что фанаты «Ростова» объявили о бойкоте матчей команды из-за внедрения паспорта болельщиков?

- Я не вникал в этот вопрос глубоко и поэтому не понимаю претензий фанатов. На чемпионате мира я сам делал себе Fan ID и ничего страшного в этом не вижу.

- Многим активным фанатам просто не одобрят Fan ID, и вообще люди не хотят тотального контроля, который и так уже на стадионе присутствует.

- Надо делать условия для болельщиков, чтобы было комфортно ходить на футбол. Нужно увеличивать посещаемость, а не уменьшать ее. Я ведь тоже бываю на футболе. Иногда на простой трибуне такого услышишь, что страшно становится. С семьей и ребенком я бы туда не пошел. Поэтому на трибунах тоже надо наводить какой-то порядок. Не знаю, как в этом поможет помочь Fan ID, но думаю, что тут не все так просто.

- Помимо фанатов «Ростова» о бойкоте матчей объявили фанаты «Спартака» и «Зенита». Получается, введение Fan ID уменьшит количество зрителей на трибунах?

- Вполне возможно и уменьшит. Даже если бы не было этих бойкотов, то Fan ID все равно уменьшил бы количество болельщиков на трибунах. Кто-то не смог бы оформить, кто-то не стал бы. Но если говорить серьезно, я не думаю, что надо прямо бастовать. Люди идут на трибуны, чтобы поддерживать команду. Это основное. Надо искать другие пути решения, а не так, чтобы махнуть на все рукой и сказать: нафиг мне эта команда. Просто получается, что люди отказываются от своего клуба. Это неправильно.

- А как вы относитесь к тому, что болельщиков даже никто не выслушал?

- Это плохо. Надо разговаривать, чтобы правильно все люди понимали.

- Как думаете, бойкот может отразиться на прибыли клубов, на зарплатах игроков? Все-таки от болельщиков клубы получают определенные доходы.

- Не думаю, что глобально это повлияет на финансы. У нас футбол и так убыточен. Прибыль болельщики приносят, но это не глобальные цифры. Они не спасут клуб. Вы же знаете, какие зарплаты у футболистов. Из денег болельщиков можно оплатить только рабочих. А контракты этим не оплатишь. Хотя убытки все равно будут.

- Вы можете представить футбол в России без активной поддержки фанатов?

- Нет. Я всю жизнь играл в футбол, и болельщики были всегда. Это игра для них, а не для кого-то.

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- Как думаете, закон о Fan ID будет как-то смягчен в итоге или отменен, если активные болельщики уйдут с трибун?

- Думаю, что будет противодействие. Никто не пойдет на уступки. Если это сделать один раз, то потом веревки вить будут. Может быть, найдут какой-то компромисс.

- Вы готовы для себя оформлять Fan ID, чтобы посещать матчи?

- Мне это не трудно. Если примут такое решение, то я его сделаю, и буду ходить.

Елена Григорьевская