​Стало известно, сколько миллионов Адамов будет зарабатывать в «Зените» каждый месяц

Во вторник «Зенит» объявил о переходе в свои ряды 22-летнего Арсена Адамова, ранее защищавшего цвета «Урала». «Спорт-Экспрессу» удалось выяснить размер заработной платы защитника в питерском клубе. По данным источника, Адамов будет зарабатывать 6 миллионов рублей (почти 68 тысяч евро по текущему курсу) каждый месяц.

Стоит сказать, что осенью Арсен Адамов попадал в список игроков, которых вызывал в сборную России Валерий Карпин. Тем не менее, дебютировать за главную команду страны Адамову пока не удалось.

«Зенит», напомним, становился чемпионом России в каждом из трёх последних сезонов.