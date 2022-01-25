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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, сколько миллионов Адамов будет зарабатывать в «Зените» каждый месяц

25 Января 2022 • 15:15 Комментировать (1)

Во вторник «Зенит» объявил о переходе в свои ряды 22-летнего Арсена Адамова, ранее защищавшего цвета «Урала». «Спорт-Экспрессу» удалось выяснить размер заработной платы защитника в питерском клубе. По данным источника, Адамов будет зарабатывать 6 миллионов рублей (почти 68 тысяч евро по текущему курсу) каждый месяц.

Стоит сказать, что осенью Арсен Адамов попадал в список игроков, которых вызывал в сборную России Валерий Карпин. Тем не менее, дебютировать за главную команду страны Адамову пока не удалось.

«Зенит», напомним, становился чемпионом России в каждом из трёх последних сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Арсен Адамов
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Комментарии (1)
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ингерман
25 Января 2022 в 16:57
ай написали б сразу - лям бакинских.. )))
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