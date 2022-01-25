​«Зенит» предложил Ракицкому новый контракт

Действующий контракт между Ярославом Ракицким и «Зенитом» рассчитан до конца сезона. На днях представитель украинского защитника заявил, что, скорее всего, игрок продолжит карьеру не в «Зените», поскольку предложения о пролонгации договора не было. Судя по всему, с тех пор ситуация изменилась. Генеральный директор питерского клуба Александр Медведев сказал «РИА Новости», что предложение Ракицкому было сделано. В настоящий момент «сине-бело-голубые» ждут ответа от 32-летнего игрока.

В «Зенит» Ярослав Ракицкий перешёл из «Шахтёра» в начале 2019 года. С тех пор украинец провёл 107 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 11 голевых пасов.