На прошлой неделе футбольную Россию возмутил ролик ЦСКА, посредством которого клуб представлял новичка команды Юсуфа Язиджи. Напомним, что в том ролике футболист не отвечал московскому клубу в вымышленной переписке, пока не видел сообщение о том, что в России «есть много Наташ».

«Зенит» при представлении Арсена Адамова использовал тот же стиль, лишний раз «уколов» этим ЦСКА. Правда, в вымышленной переписке до своего последнего предложения Адамову «Зенит» не дошёл, ведь футболист ответил за мгновение до этого.

По новой традиции расскажем о ходе переговоров pic.twitter.com/m9joqVGDmj — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 25, 2022

Напомним, что о переходе Арсена Адамова из «Урала» «Зенит» объявил во вторник.