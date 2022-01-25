​Известны условия перехода Мелкадзе из «Спартака» в «Сочи»

Во вторник «Сочи» объявил о пополнении в своих рядах. Клуб подписал контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, ранее выступавшим за московский «Спартак». Как сообщает на своих страницах «РБ Спорт», 24-летний футболист перебрался в сочинский клуб как свободный агент. Ранее Мелкадзе расторг трудовое соглашение со «Спартаком».

В сезоне 2021/2022 Георгий Мелкадзе провёл за «Спартак» четыре матча. В них нападающий не отмечался забитыми голами или результативными передачами.

Добавим, что «Сочи» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России.