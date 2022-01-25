Петржела оценил перспективы Адамова в «Зените»

Чешский футбольный тренер Властимил Петржела, ранее поработавший в петербургском «Зените», прокомментировал переход защитника Арсена Адамова из екатеринбургского «Урала» в стан чемпиона РПЛ.

«Может, его берут на место Ракицкого. Скорее всего, Арсен начнет свой путь со скамейки запасных. Ему придется ждать свой шанс», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

О трансфере 22-летнего защитника в «Зенит» было объявлено сегодня, 25 января. Стороны заключили контракт до 2026 года. В этом сезоне на счету Арсена 17 матчей и один забитый мяч в рамках Премьер-лиги.