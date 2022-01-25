​Встреча помощника Путина с представителями клубов РПЛ перенесена

В среду, 26 января, с представителями клубов российской Премьер-лиги должен был встретиться Игорь Левитин, являющийся помощником президента России Владимира Путина. Впрочем, мероприятие было перенесено на более поздний срок, как стало известно «РБ Спорт». По данным источника, причина переноса заключается в ухудшении эпидемиологической ситуации в столице.

На встрече стороны должны были обсудить ряд вопросов, в том числе такие важные вопросы как внедрение системы Fan ID и лимит на легионеров.

Добавим, что система Fan ID начнёт работать в России с лета наступившего года. Активные фанаты некоторых клубов уже успели объявить о бойкоте.

​В Кремле отреагировали на бойкоты фанатов из-за Fan ID