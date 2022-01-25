Как и ожидалось, защитник «Урала» Арсен Адамов пополнил ряды петербургского «Зенита». Об этом сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых». Контракт 22-летнего исполнителя с российским топ-клубом рассчитан до лета 2026 года.

Пресс-служба «Зенита» уже поприветствовала новичка и пожелала ему успехов в составе команды.

Арсен защищал цвета екатеринбургского коллектива с 2021 года. В текущем сезоне Адамов поучаствовал в 17 поединках российского чемпионата, в которых отметился одним результативным ударом.

По итогам первой части сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.