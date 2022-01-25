​В Кремле отреагировали на бойкоты фанатов из-за Fan ID

Внедрение Fan ID многие фанаты в России воспринимают не как желание властей повысить уровень безопасности на спортивных мероприятиях, а как намерение властей осуществлять контроль за фанатским движением.

Напомним, что закон о так называемом паспорте болельщика вступит в силу с лета. Купить билет на многие спортивные мероприятие (вероятно, матчи РПЛ войдут в список таких мероприятий) можно будет только при наличии Fan ID.

Активные фанаты некоторых клубов РПЛ, в том числе фанаты «Спартака», уже успели объявить о бойкоте. На ситуацию отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле поддерживают диалог и разъяснительную работу с представителями фанатского движения. Песков допускает, что те группы, которые объявляют бойкот, не понимают каких-то нюансов. Решить этот вопрос в Кремле предлагают путём диалога.

Песков посоветовал представителям фанатских движений разъяснить ситуацию с Fan ID, прежде чем занимать категоричные позиции.