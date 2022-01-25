Центрфорвард Артур Максимчук перешел из «Сатурна» в московский «Спартак». Об этом отрапортовала пресс-служба столичного клуба. 20-летний нападающий заключил с «красно-белыми» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В нынешней кампании Максимчук принял участие в 20 поединках ФНЛ-2. На его счету девять забитых мячей.

Артур является воспитанником футбольной академии казанского «Рубина». Нападающий имеет опыт выступлений за юношескую сборную России.

По итогам 18 туров российской Премьер-лиги «Спартак» набрал 23 очка и занимает девятое место в таблице.