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В ЦСКА объяснили, почему заблокировали вызов Медины в сборную Парагвая

25 Января 2022 • 12:49 Комментировать

Между московским ЦСКА и федерацией футбола Парагвая произошел конфликт из-за полузащитника Хесуса Медины. 24-летний хавбек получил вызов в национальную команду, однако «армейцы» не отпустили легионера. После этого парагвайская сторона направила жалобу в ФИФА.

В московском ЦСКА высказались по этому поводу. Позицию «армейцев» в интервью «Спорт-экспрессу» объяснил директор клуба Сергей Аксёнов. По его словам, парагвайская сторона нарушила порядок вызова футболиста в сборную. Приглашение было получено намного позже регламентированного срока. По нормам ФИФА, такой вызов можно считать необязательным

Также в ЦСКА отметили, что Хесус сейчас имеет медицинские ограничения, из-за чего пропустил последний спарринг команды. Обо всех этих моментах клуб уведомил федерацию футбола Парагвая.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хесус Медина
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