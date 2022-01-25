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Пономарёв: «Я согласен с «армейской» стороной, что не отпустили Медину в сборную» эксклюзив

25 Января 2022 • 12:22 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что ЦСКА отказался отпускать Хесуса Медину в расположение сборной Парагвая.

«Я согласен с «армейской» стороной, что не отпустили игрока. Все-таки он только приехал, его надо проверить, посмотреть. Но вопрос в том, как ФИФА на это дело посмотрит. Может быть, они оштрафуют ЦСКА за это дело. Существуют же какие-то правила. Наверняка, нужно отпускать игрока, если он вызван в сборную. ЦСКА решили сделать так, посмотрим, что будет. У них тоже есть свои юристы, они должны разбираться в том, что делают. Но я думаю, что санкции по отношению к ЦСКА могут быть.

Вызванного в сборную игрока не отпускают - возможно, «армейцы» нарушают правила. Но им надо посмотреть на игрока. Он все-таки играл в МЛС. Данные у него хорошие, но как он будет смотреться на поле, надо увидеть. Посмотрел на его физиономию, интеллект на лице виден. Отношения между игроком и клубом не испортятся из-за такого решения. Ничего страшного в этом нет. Он получает деньги за игру в клубе. Будет хорошо играть, его всегда будут отпускать», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная Парагвая Владимир Пономарёв Хесус Медина
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