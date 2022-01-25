«Сочи» посредством своего официального сайта объявил о переходе в свои ряды нападающего Георгия Мелкадзе. Детали сделки, в том числе срок подписанного контракта, сочинцы решили не разглашать.

Ранее Георгий Мелкадзе выступал за «Спартак», воспитанником которого он является. При этом форвард не отправился на сборы с москвичами, поскольку в клубе на него не рассчитывали.

Трансфер из «Спартака» в «Сочи» можно считать повышением для Георгия Мелкадзе, учитывая турнирное положение: москвичи после первой части сезона занимают в РПЛ девятое место, а сочинцы – третье.

За «Сочи» Георгий Мелкадзе будет играть под номером 9.