​Сумма трансфера Алберто в «Зенит» превысит 20 млн евро

Летом Сердар Азмун отправится в леверкузенский «Байер», поэтому «Зенит» работает над подписанием нового футболиста в линию нападения. Питерский клуб продвинулся в переговорах по Юри Алберто из «Интернасьоналя». Некоторые источники говорят о том, что трансфер уже согласован.

Между тем, журналист Вене Касагранде на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что сумма трансфера Юри Алберто в «Зенит» превысит 20 миллионов евро, о которых пишут многие источники.

Напомним, что президент «Интернасьоналя» успел заявить, что 20-летний Юри Алберто останется в команде ещё на полгода.