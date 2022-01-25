«Краснодар» хотел подписать футболиста «Фиорентины», но получил отказ

В сферу интересов «Краснодара» попал защитник Игор Жулио, выступающий в итальянском чемпионате за «Фиорентину». Об этом сообщается на страницах Sportitalia.

«Быки» сделали предложение итальянскому клубу по трансферу 23-летнего бразильского игрока, на что получили отказ. «Фиалки» не станут отпускать защитника, поскольку вряд ли успеют найти ему замену до закрытия текущего трансферного окна.

Жулио присоединился к «Фиорентине» в летнее трансферное окно, перейдя из СПАЛа за пять миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.

На счету Игора 15 матчей в текущем сезоне чемпионата Италии.