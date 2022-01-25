«Динамо» улетело на второй сбор в Турцию

Делегация московского «Динамо» отправилась в Турцию, где состоится второй тренировочный сбор команды. В теплые края улетели 27 футболистов «бело-голубых», в число которых вошел новичок команды Фёдор Смолов, купленный у «Локомотива».

Второй сбор подопечных Сандро Шварца продлится с 25 января до 3 февраля. У столичной команды в Турции запланированы три спарринга - «Динамо» сыграет против болгарского ЦСКА, словацкого «Ружомберока» и сербского «Партизана».

На зимний перерыв динамовцы отправились на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на два очка.