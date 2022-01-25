Стало известно, почему Азмун не перешёл в «Лион»

Французский «Лион» считался одним из главных претендентов на форварда петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, однако сделка так и не состоялась.

Журналистам Lequipe стала известна причина срыва перехода иранца в стан «ткачей. Как оказалось, камнем преткновения стали финансовые требования футболиста, которые руководство «Лиона» посчитало завышенными. В итоге Азмун принял решение перейти в леверкузенский «Байер», который гарантировал ему желаемый оклад.

В минувший уик-энд немецкий клуб объявил о договоренности с Сердаром. Иранец присоединится к «фармацевтам» по окончании нынешнего сезона, когда у него истечет контракт с «Зенитом».