Боярский не поддержит бойкот фанатов «Зенита» из-за Fan ID

Известный артист, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский не видит ничего страшного в новом законе о Fan ID. Актер готов получить паспорт болельщика, чтобы беспрепятственно посещать матчи своей любимой команды.

«Меня этот бойкот не касается, не понимаю такой позиции болельщиков. Я сделаю любой документ, чтобы пойти на стадион», - поведал Михаил в интервью «Спорт-экспрессу».

Ранее о бойкоте матчей объявили некоторые из болельщиков «Спартака», «Зенита» и «Ростова».

Закон о паспорте болельщика был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце прошлого года. Он начнет действовать с 1 июня 2022 года.