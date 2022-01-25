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Боярский не поддержит бойкот фанатов «Зенита» из-за Fan ID

25 Января 2022 • 09:26 Комментировать

Известный артист, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский не видит ничего страшного в новом законе о Fan ID. Актер готов получить паспорт болельщика, чтобы беспрепятственно посещать матчи своей любимой команды.

«Меня этот бойкот не касается, не понимаю такой позиции болельщиков. Я сделаю любой документ, чтобы пойти на стадион», - поведал Михаил в интервью «Спорт-экспрессу».

Ранее о бойкоте матчей объявили некоторые из болельщиков «Спартака», «Зенита» и «Ростова».

Закон о паспорте болельщика был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце прошлого года. Он начнет действовать с 1 июня 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Боярский
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